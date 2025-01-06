كرة اليد، منتخب مصر يطير إلى إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:29 مساءً - كرة اليد، تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مساء اليوم مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى إسبانيا للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 4 أيام، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتشهد البطولة الودية في إسبانيا مشاركة 6 منتخبات وهي، مصر وإسبانيا والأرجنتين والنرويج وسلوفاكيا ورومانيا، مقسمين على مجموعتين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات خلال معسكره في إسبانيا وموعدها كالتالي:

8 يناير | مصر × النرويج

10 يناير | مصر × رومانيا

11 يناير |

أول المجموعة الأولى × أول المجموعة الثانية

ثاني المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

ثالث المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثانية

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم يوم 12 يناير المقبل، بعد ختام معسكرها في إسبانيا المقرر له خلال الفترة من 4 وحتى 11 من الشهر نفسه.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لابعد نقطة في المونديال.

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