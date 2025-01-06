تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:49 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الأهلي دخل في سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتسعى إدارة الأهلي على دعم صفوف الفريق بمهاجم جديد، إلى جانب الفلسطيني وسام أبوعلي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن الأهلي يريد الحصول على توقيع النيجيري كليتشي إيهيناتشو مهاجم إشبيلية الاسباني.

وأشارت إلى أن إيهيناتشو يتمتع باهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم السابق لمانشستر سيتي، قد انضم إلى الفريق الإسباني مجانًا في يوليو الماضي، بعد انتهاء عقده مع ليستر.

وفشل كليتشي إيهيناتشو في هز الشباك أو تقديم تمريرات حاسمة على مدار 9 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد مع إشبيلية، لمدة عامين، لكنه يسعى للرحيل هذا الشتاء، حيث يبحث عن إعارة مع خيار الشراء.

كليتشي إيهيناتشو



وقدمت أندية إنجليزية، استفسارات بشأن مصير إيهيناتشو، الذي يحظى أيضا بإعجاب أندية يونانية وتركية وأمريكية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها غداً الثلاثاء فى الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمس، تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية أمس الأول، وذلك استعدادًا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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