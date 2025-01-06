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محافظة الجيزة تُجري تدريبات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تُجري تدريبات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تُجري تدريبات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:24 مساءً - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة ومسؤولي إدارة الأزمات، في خطوة استباقية لتعزيز جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أزمات أو كوارث طارئة.

جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات قد تواجه البلاد.

سيناريوهات واقعية لاختبار الكفاءة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سيناريوهات مختلفة للأزمات والكوارث المحتملة، وتم وضع خطط عمل تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو، كما تم التأكد من جاهزية كافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، ووضع خطط للإيواء والإغاثة للمتضررين.

 

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تركيز على التدريب والتأهيل

وشدد محافظ الجيزة على أهمية التدريب المستمر للعاملين في مجال إدارة الأزمات، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع مختلف أنواع الكوارث، كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو أهلية، لضمان فعالية خطط الطوارئ.

الشبكة الوطنية للطوارئ ركيزة أساسية

وأشار المحافظ إلى الدور الهام الذي تلعبه الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إدارة الأزمات، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من التقنيات المتطورة التي توفرها هذه الشبكة لتحسين عملية اتخاذ القرار.

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ويهدف هذا التدريب إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

رفع مستوى الاستعداد: التأكد من جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أزمة بشكل فوري وفعال.

تحسين التنسيق: تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

تطوير الخطط: تطوير خطط الطوارئ بما يتناسب مع التطورات والتحديات الجديدة.

حماية المواطنين: حماية أرواح وممتلكات المواطنين في حالة وقوع أي أزمة.

وأكد محافظ الجيزة أن سلامة وأمن المواطنين هي أولوية قصوى، وأن المحافظة ستبذل كل ما في وسعها لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي أزمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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