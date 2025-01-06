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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:00 مساءً - تابع الدكتور علاء جودة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، البرنامج التدريبي من التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الدفعة الرابعة معلم مادة.

وأكد مدير المديرية عن أهمية الإعداد البدني، وعناصر الاهتمام بالممارسات البدنية، وفنيات الإعداد البدني، وخطوات الأداء الصحيح للتمارين الرياضية.

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلمين الجدد، وحثهم علي العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية، والتأكيد على قدرة المعلمين علي التدريس بطريقة إبداعية وإظهار مهاراتهم، وكذلك إظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون، مشددا على العمل الجماعي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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