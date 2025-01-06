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رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يتابع زراعات الصوب الزراعية في قها - أخبار كلمتك

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رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يتابع زراعات الصوب الزراعية في قها - أخبار كلمتك

رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يتابع زراعات الصوب الزراعية في قها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 12:40 مساءً - تفقد اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، زراعات الاتحاد بالصوب بمنطقة قها حيث تم زراعة 35 صوبة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية «معهد بحوث البساتين»، بمحاصيل «الطماطم - الفلفل بأنواعه - الخيار»، ومن المنتظر تصدير الفلفل الحار وأيضا الطماطم والطماطم الشيري.

كما تفقد «الشرقاوي» زراعات البطاطس الموسم الشتوي بمنطقة النوبارية، بالشراكة مع شركة اجرو فود ونهضة مصر من المنتظر تصديرها بالكامل إلى أوروبا.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مسئولا عن النهوض بالسياسة الزراعية البستانية وسياسات استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وكذا تنمية الصادرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والنهوض باقتصاديات التصدير لمختلف الحاصلات البستانية.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحقيقاً لجهود الدولة بزيادة الصادرات الزراعية وتنمية الموارد من العملات الأجنبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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