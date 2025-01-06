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فتحي بن لزرق يكشف عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يكشف عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:21 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي .

وقال بن لزرق: زارني قبل ايام اهالي الشاب المغدور به اكرم سالم محسن اليافعي شاكين بطء الإجراءات القضائية بخصوص قضية مقتل ابنهم قبل اكثر من سنة في عدن على يد مسلحين ، طلبوا مني الحضور الى جانبهم في جلسة المحاكمة التي كان مقرراً لها ان تٌعقد والتي تعثرت بسبب عدم قدرة السجن على ارسال المتهمين بسبب انعدام التعزيز الأمني .

واضاف : في المحكمة التقينا برئيس محكمة الاستئناف فضيلة القاضي محمد الجنيدي الذي كان وللأمانة نعم القاضي ورجل الدولة والقضاء وسمعنا منه حديث جميل عن جهود القضاء والتزامهم بتطبيق العدالة .

واختتم: فوق اي ارض وتحت اي سماء سنكون الى جانب كل مظلمة وبما يحقق العدل والحق لكل الناس.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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