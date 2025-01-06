فتحي بن لزرق يكشف عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي - أخبار كلمتك

كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن السبب الحقيقي خلف تأجيل جلسة المحكمة في قضية مقتل اكرم اليافعي .

وقال بن لزرق: زارني قبل ايام اهالي الشاب المغدور به اكرم سالم محسن اليافعي شاكين بطء الإجراءات القضائية بخصوص قضية مقتل ابنهم قبل اكثر من سنة في عدن على يد مسلحين ، طلبوا مني الحضور الى جانبهم في جلسة المحاكمة التي كان مقرراً لها ان تٌعقد والتي تعثرت بسبب عدم قدرة السجن على ارسال المتهمين بسبب انعدام التعزيز الأمني .

واضاف : في المحكمة التقينا برئيس محكمة الاستئناف فضيلة القاضي محمد الجنيدي الذي كان وللأمانة نعم القاضي ورجل الدولة والقضاء وسمعنا منه حديث جميل عن جهود القضاء والتزامهم بتطبيق العدالة .

واختتم: فوق اي ارض وتحت اي سماء سنكون الى جانب كل مظلمة وبما يحقق العدل والحق لكل الناس.