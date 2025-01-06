الرياضة - 01:00 - بدائل شهادات الادخار منتهية الأجل في بنوك «مصر والأهلي والتجاري الدولي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:00 مساءً - بالتزامن مع بدء بنكي «الأهلي - مصر» صرف مستحقات شهادات الادخار منتهية الأجل بعائد 27% و23.5%، أعلن البنكان عن الاستمرار في طرح نفس الشهادات مرة أخري دون تخفيض أو زيادة في العوائد المالية.

وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة بنكه من شهادات الادخار السنوية بعوائد 27% عند الاستحقاق و23.5% شهريا بلغت 888 مليار جنيه، مؤكداً أن العملاء لديه اتجهوا نحو التجديد مرة أخري في نفس الشهادات الادخارية.

وأشار الإتربي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن البنك الأهلي المصري لم يُقرر بعد تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار أو باقي الأوعية الادخارية الأخرى المطروحة لديه.

وفيما يلي تعرض كلمتك بدائل شهادات الادخار منتهية الأجل بعائد 27% و23.5% في 3 بنوك «بنك مصر - البنك التجاري الدولي - البنك الأهلي المصري».

البنك الأهلي المصري

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "البلاتينية السنوية": 27% سنوي يصرف عند الاستحقاق، 23% يومي، 23.5% يصرف شهريا بوتيرة ثابتة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "البلاتينية بأجل 3 سنوات": 21.5% سنوي يصرف شهريا بوتيرة ثابتة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي": 30% بنهاية أول سنة، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجلها لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري": 26% خلال أول سنة، 22% في السنة الثانية، 18% بالسنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجلها لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "البلاتينية ذات العائد المتغير": حالياً 27.5% يزيد عن سعر الإيداع المعلن في المركزي المصري ويصرف كل ثلاث أشهر، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجلها لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "الخماسية ذات العائد الشهري": 14.25% يصرف شهريا، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجلها لخمس سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري "أمان المصريين": 13%، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ 500 جنيه، ويمتد أجلها لثلاث سنوات.

بنك مصر

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر "طلعت حرب": 27% سنوي تصرف عند الاستحقاق، 23.5% شهري ثابت، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجل الشهادة لسنة واحدة.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر "القمة": 21.5% سنوي تصرف شهريا بوتيرة ثابتة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجل الشهادة لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر "ابن مصر السنوية المتناقصة": 30% تصرف بنهاية السنة الأولي، .25% بنهاية السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجل الشهادة لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر "ابن مصر الشهرية المتناقصة": 26% تصرف بنهاية السنة الأولي، .22.5% بنهاية السنة الثانية، 19% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجل الشهادة لثلاث سنوات.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر "ابن مصر الربع سنوية المتناقصة": 27% تصرف بنهاية السنة الأولي، .23% بنهاية السنة الثانية، 19% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه، ويمتد أجل الشهادة لثلاث سنوات.

البنك التجاري الدولي

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي "بريميم" الثلاثية: 20% سنوي يصرف عائدها شهريا بمعدل ثابت، ويبدأ شرائها بحد أدني يبلغ مليون جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي "بلص" الثلاثية: 19% سنوي يصرف عائدها شهريا بمعدل ثابت، ويبدأ شرائها بحد أدني يبلغ 500 ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي "بريم" الثلاثية: 18% سنوي يصرف عائدها شهريا بمعدل ثابت، ويبدأ شرائها بحد أدني يبلغ 100 ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي "Floating 2024" الثلاثية: 26% سنوي يصرف عائدها شهريا بمعدل متغير يقل 1.25% عن سعر الإيداع المعلن في المركزي، ويبدأ شرائها بحد أدني يبلغ الف جنيه.

البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو 2024 عند مستويات 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك للسيطرة على التضخم البالغ 25.5% في نوفمبر الماضي، حالياً ينتظر قرار البنك المركزي الأول في العام الجديد 2025 يوم 20 فبراير المقبل.