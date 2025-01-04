بالصور .. إستقبال حافل لمعدات وألواح مشروع الطاقة الشمسية بشبوة - أخبار كلمتك

بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتتويجا لجهود محافظ المحافظة عوض محمد بن الوزير، استقبلت محافظة شبوة صباح اليوم دفعة جديدة من معدات وألواح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات، في إطار المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي لتوليد الكهرباء، المقدم كدعم كريم من دولة الإمارات لصالح أبناء شبوة.

حيث جرى تدشين استلام أكثر من 25 حاوية الدفعة الاولى من المعدات والألواح الشمسية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي محافظة شبوة عبدربه هشله ناصر، ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، وفهد بن الذيب الخليفي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فواد محمد النسي، ومدير عام مؤسسة الكهرباء شبوة عوض الاحمدي.

وفي خلال الحفل، عبرا الأمين العام عبدربه هشله، ووكيل المحافظة عبدالقوي لمروق عن تقدير السلطة المحلية برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير، ونيابة عن جميع أبناء المحافظة، لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ولحكومة وشعب الإمارات على هذا الدعم السخي والمتواصل. وأكد أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويأتي استجابةً للتحديات التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.

وأشارا هشله ولمروق إلى أن وصول الألواح والمعدات يمثل خطوة نوعية نحو إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبالمواصفات الفنية المطلوبة. وبيّن أن هذا المشروع يُعد جزءاً من حزمة مشاريع استراتيجية يتبناها المحافظ بن الوزير لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

بدوره، أوضح مدير عام مؤسسة كهرباء شبوة أن مستوى الإنجاز في مشروع الطاقة الشمسية يسير بخطى ثابتة، لافتاً إلى أن أعمال تشييد المحطة التحويلية في موقع محطة توليد كهرباء عتق تجري بوتيرة متسارعة. وعبّر عن امتنانه لدولة الإمارات ولمحافظ شبوة عوض بن الوزير على الجهود المبذولة لتحقيق حلم أبناء المحافظة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الكهرباء.

من جانبه، صرح المهندس مناف الصغير، ممثل شركة "إلكتروميكا الدولية" المنفذة للمشروع، بأن تدشين استقبال الألواح يعكس وصول المشروع إلى مراحل متقدمة من التنفيذ. وأكد أن العمل جارٍ بوتيرة عالية لإنجاز المشروع في الوقت المحدد، مشيداً بالدعم والتسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن الوزير لتسهيل أعمال الشركة.

على صعيد آخر، عبّرت شخصيات اجتماعية ومواطنون في شبوة عن امتنانهم للقيادة الإماراتية ولجهود المحافظ بن الوزير، مثمنين هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم ومساندة جهود السلطة المحلية في محافظة شبوة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

شارك في حفل التدشين علي مساعد يبيب عضو المجلس المحلي بالمحافظة، ومدير عام الاشغال والطرق، المهندس عوض رويس، ومدير عام هيئة الاستثمار محمد عبدالله فريد، ومدير عام الاعلام حسين الرفاعي، مدير عام مديرية عتق عبدالله الخليفي، مدير عام ديوان المحافظة محمد سالم حسين، مدير عام مؤسسة مياه عتق، محمد السليماني، وأركان اللواء الأول دفع شبوة العقيد مبارك الدياني، ومندوب شركة آزال الناقله مهدي محمد علي، وعدد من القسادات المدنية والعسكرية، ومهندسي وطاقم الشركة الاستشارية والشركة المنفذة للمشروع.

ويُعد هذا المشروع خطوة بارزة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في شبوة، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية، بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.