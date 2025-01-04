قال الناشط صقر عبادي:نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي باليومين الماضي حملة بالعاصمة عدن،
بمشاركة شعبة مكافحة المخدرات أمن عدن وطوارئ أمن عدن، وكذلك دوريات النجدة ومراكز الشرط على راسهم شرطة المنصورة الذي كان لهم دور كبير يشكروا عليه.
واضاف:الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء #مطهر الشعيبي 'حفظه الله' على دعمه واهتمامه وعلى الجهود التي يبذلها من أجل أمن واستقرار العاصمة عدن، والعقيد عبدالناصر السقاف مدير شعبة الآداب ولكل جنودنا البواسل بأمن عدن بمختلف الوحدات الأمنية .
شرطة الاداب تنفذ انتشار واسع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 12:43 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط صقر عبادي:نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي باليومين الماضي حملة بالعاصمة عدن،
قال الناشط صقر عبادي:نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي باليومين الماضي حملة بالعاصمة عدن،
0 تعليق