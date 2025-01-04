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شرطة الاداب تنفذ انتشار واسع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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شرطة الاداب تنفذ انتشار واسع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

شرطة الاداب تنفذ انتشار واسع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 12:43 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط صقر عبادي:نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي باليومين الماضي حملة بالعاصمة عدن،
بمشاركة شعبة مكافحة المخدرات أمن عدن وطوارئ أمن عدن، وكذلك دوريات النجدة ومراكز الشرط على راسهم شرطة المنصورة الذي كان لهم دور كبير يشكروا عليه. 
واضاف:الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء #مطهر الشعيبي 'حفظه الله' على دعمه واهتمامه وعلى الجهود التي يبذلها من أجل أمن واستقرار العاصمة عدن، والعقيد عبدالناصر السقاف مدير شعبة الآداب ولكل جنودنا البواسل بأمن عدن بمختلف الوحدات الأمنية .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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