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وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد - أخبار كلمتك

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وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد - أخبار كلمتك

وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:20 مساءً - كشف أحمد كوجك وزير المالية، تطورات ملف التحول من الدعم السلعي أو العيني إلى الدعم النقدي، في ظل النهج الذي تتبعه وتتجه إليه الحكومة الفترة الأخيرة.

 

ميزة التحول إلى الدعم النقدي

وأوضح “كوجك” خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التحول إلى الدعم النقدي سيوفر الكثير من سلاسل الإمداد، وأي وفر في الميزانية سنوجهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

نقاش التحول للدعم النقدي

وأشار وزير المالية: "مسألة الدعم النقدي فيه نقاش طويل.. ومش هنعمل حاجة تضر حد، وعندما ينتهي نقاش الدعم النقدي سنبدأ باتخاذ الإجراءات بناء على ما تسفر عنه المناقشات".

 

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كجوك: عودة الشراكة مع مصلحة الضرائب على رأس أولويات وزارة المالية

أخبار إيجابية بالميزانية

ولفت: الميزانية الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين في العام المالي الجديد، ونسعى لخفض خدمة الدين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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