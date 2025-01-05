وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:20 مساءً - كشف أحمد كوجك وزير المالية، تطورات ملف التحول من الدعم السلعي أو العيني إلى الدعم النقدي، في ظل النهج الذي تتبعه وتتجه إليه الحكومة الفترة الأخيرة.

ميزة التحول إلى الدعم النقدي

وأوضح “كوجك” خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التحول إلى الدعم النقدي سيوفر الكثير من سلاسل الإمداد، وأي وفر في الميزانية سنوجهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

نقاش التحول للدعم النقدي

وأشار وزير المالية: "مسألة الدعم النقدي فيه نقاش طويل.. ومش هنعمل حاجة تضر حد، وعندما ينتهي نقاش الدعم النقدي سنبدأ باتخاذ الإجراءات بناء على ما تسفر عنه المناقشات".

وزير المالية: الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية كجوك: عودة الشراكة مع مصلحة الضرائب على رأس أولويات وزارة المالية

أخبار إيجابية بالميزانية

ولفت: الميزانية الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين في العام المالي الجديد، ونسعى لخفض خدمة الدين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.