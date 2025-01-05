تصريح جديد لشرطة تعز عقب حدوث جريمة مقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

نؤكد أن شرطة تعز تتعامل مع مختلف القضايا والأحداث من منطلق المسؤولية والواجب وبمهنية بعيداً عن أي تأثير أو تحيز أو انتقائية وبكل اهتمام بما يتناسب مع طبيعة كل حدث أو جريمة وظروفها.

ثقوا أن شرطة تعز بكل فروعها ووحداتها تعمل بتناغم وحيوية ونشاط مستمر لتثبيت الأمن وملاحقة المجرمين والمطلوبين وليس هناك أي تغاضي أو تساهل في الإجراءات ولعل من يتابع يدرك جيداً أن إجراءاتنا تنجح في كشف الملابسات والضبط بغض النظر عن المدة الزمنية التي قد تستغرقها كل قضية بحسب ظروفها وملابساتها وان الجناة يظلون ملاحقون و يضبطون حتى من خارج المحافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات المحررة.

نحيي كل الأصوات الحرة والوطنية التي تتطلع وتطالب وتسعى لتحقيق العدالة وإسناد الجهود الأمنية المبذولة، بتجرد بعيداً عن أي توظيف أو تصفية حسابات.

#الأمن_مسؤولية_الجميع.

مقدم أسامة الشرعبي

مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز.

