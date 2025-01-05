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وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:20 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

 

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (صور )

أندريه زكي يترأس احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في قصر الدوبارة اليوم

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

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وأعربت د. منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الحبيبة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وتضمن برنامج الاحتفالية اليوم، صلوات افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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