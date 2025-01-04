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عاجل:الجيش الامريكي يعلن قصف مقر قيادة الحو ثيين باسلحة متطورة - أخبار كلمتك

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عاجل:الجيش الامريكي يعلن قصف مقر قيادة الحو ثيين باسلحة متطورة - أخبار كلمتك

عاجل:الجيش الامريكي يعلن قصف مقر قيادة الحو ثيين باسلحة متطورة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:03 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الجيش الأمريكي: مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية في #البحر_الأحمر أطلقت صواريخ "توماهوك" للهجوم البري على منشآت القيادة والسيطرة للتابعة للحوثيين يوم الـ 31 من ديسمبر
وكانت امريكا شنت بوقت سابق غارات على صنعاء

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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