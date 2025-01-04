قال الجيش الأمريكي: مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية في #البحر_الأحمر أطلقت صواريخ "توماهوك" للهجوم البري على منشآت القيادة والسيطرة للتابعة للحوثيين يوم الـ 31 من ديسمبر
وكانت امريكا شنت بوقت سابق غارات على صنعاء
عاجل:الجيش الامريكي يعلن قصف مقر قيادة الحو ثيين باسلحة متطورة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:03 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الجيش الأمريكي: مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية في #البحر_الأحمر أطلقت صواريخ "توماهوك" للهجوم البري على منشآت القيادة والسيطرة للتابعة للحوثيين يوم الـ 31 من ديسمبر
قال الجيش الأمريكي: مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية في #البحر_الأحمر أطلقت صواريخ "توماهوك" للهجوم البري على منشآت القيادة والسيطرة للتابعة للحوثيين يوم الـ 31 من ديسمبر
0 تعليق