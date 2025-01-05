الكشف عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في تعز - أخبار كلمتك

كشف مصدر محلي عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في مدينة تعز .

وقال المصدر إن عملية نصب كبرى حدثت بمفرق_حبيش حيث دخل أحدهم إلى المحل التجاري بشكل مهندم وطلب مواد غذائية بقيمة خمسمائة سعودي ..

واضاف المصدر : بعد ذلك طلب اسم التاجر الرباعي ورقم جواله على أساس يعمل له حواله ..

وتابع : النصاااب يكون مضبط حاله ومجهز ناس يعملوا حوالة بإسم التاجر ..! تصل الحوالة فيقوم بإرسالها للتاجر عبر الوتس ويأخذ المواد الغذائية وينصرف..!

وبحسب المصدر : التاجر ذهب يستلم الحوالة فاخبره الصراف هذه حوالة وهمية مطبوع طباعة عادية ..!!