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الكشف عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في تعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في تعز - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف مصدر محلي عن تفاصيل عملية نصب كبرى حدثت في مدينة تعز .

وقال المصدر إن عملية نصب كبرى حدثت بمفرق_حبيش حيث دخل أحدهم إلى المحل التجاري بشكل مهندم وطلب مواد غذائية بقيمة خمسمائة سعودي ..

واضاف المصدر : بعد ذلك طلب اسم التاجر الرباعي ورقم جواله على أساس يعمل له حواله ..

وتابع : النصاااب يكون مضبط حاله ومجهز ناس يعملوا حوالة بإسم التاجر  ..! تصل الحوالة فيقوم بإرسالها للتاجر عبر الوتس ويأخذ المواد الغذائية وينصرف..! 

وبحسب المصدر : التاجر ذهب يستلم الحوالة فاخبره الصراف هذه حوالة وهمية مطبوع طباعة عادية ..!!

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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