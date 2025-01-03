صقيع وثلوج.. اليمن يواجه أبرد أيام الشتاء (تحذيرات) - أخبار كلمتك

سجلت بعض محطات الرصد الهيدرومناخية أدنى درجات الحرارة صباح اليوم الجمعة، 3 يناير 2025، حيث بلغت:

ذي ناعم - البيضاء: 1.7 درجة مئوية

عمران: 2.4 درجة مئوية

ذمار: 2.6 درجة مئوية

صنعاء: 3.4 درجة مئوية

عتق: 8.3 درجة مئوية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن الطقس المتوقع سيكون باردًا إلى شديد البرودة على عدة محافظات، تشمل: صعدة، غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، جنوب وغرب مأرب، البيضاء، شمال إب والضالع، مرتفعات لحج وأبين، وصحاري وهضاب شبوة وحضرموت والمهرة. كما أشار المركز إلى احتمال تشكل الصقيع (الضريب) على بعض المناطق.

ويتوقع المركز طقسًا باردًا نسبياً إلى بارد على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، وتعز.