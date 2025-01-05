رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنىء امير الكويت بنجاح تنظيم بطولة كأس الخليج - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة الى اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، وذلك بمناسبة النجاح الكبير لبطولة كأس الخليج التي استضافتها الكويت الشقيقة في نسختها السادسة والعشرين.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنظيم الاستثنائى لهذا الحدث الرياضي الهام، ومستوى الحضور الجماهيري الفريد الذي تميزت به الدورة الجديدة من بطولة كأس الخليج العربي، والاداء الفني المشرف الذي ظهرت به كافة المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنيا للكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الإنجازات، والنجاحات على مختلف الاصعدة.