صحفي بارز يكشف عت توقف مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في شبوة - أخبار كلمتك

أكد الصحفي البارز عبدالرحمن انيس توقف انشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية في شبوة

وقال انيس : مساء أمس، نشرت خبرًا عن توقف مؤقت لمشروع الطاقة الشمسية في شبوة، بسبب خلافات وتهديدات من أحد المقاولين المحليين للشركة المنفذة ، قوبل الخبر بتشكيك وإساءات وحتى شتائم لي من البعض.

وتابع: ومع بزوغ الصباح، تبيّنت صحة ما نشرته، حيث توقف العمل بالفعل ولم يباشر العمال مهامهم.

واضاف : لكن صدق الخبر ليس مدعاة للفرح بالنسبة لي؛ ما يبعث على السعادة حقًا هو التحركات الإيجابية من السلطة المحلية في المحافظة لحل الخلاف ، وبإذن الله، سينتهي هذا التوقف المؤقت قريبًا جدًا، وآمل أن يُستأنف العمل في أقرب وقت.

وأكد : مصداقيتي هي أغلى ما أملك، ولا أجرؤ على المجازفة بها أبدًا.

واختتم: نشرنا الخبر بدافع الحرص على إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وبدافع المسؤولية تجاه أحبائنا في شبوة ، فمن حق أهالي شبوة الكرام أن ينعموا بخدمة الكهرباء التي يستحقونها.