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صحفي بارز يكشف عت توقف مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في شبوة - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يكشف عت توقف مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في شبوة - أخبار كلمتك

صحفي بارز يكشف عت توقف مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/ خاص

أكد الصحفي البارز عبدالرحمن انيس توقف انشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية في شبوة 

وقال انيس : مساء أمس، نشرت خبرًا عن توقف مؤقت لمشروع الطاقة الشمسية في شبوة، بسبب خلافات وتهديدات من أحد المقاولين المحليين للشركة المنفذة ، قوبل الخبر بتشكيك وإساءات وحتى شتائم لي من البعض.

وتابع: ومع بزوغ الصباح، تبيّنت صحة ما نشرته، حيث توقف العمل بالفعل ولم يباشر العمال مهامهم.

واضاف : لكن صدق الخبر ليس مدعاة للفرح بالنسبة لي؛ ما يبعث على السعادة حقًا هو التحركات الإيجابية من السلطة المحلية في المحافظة لحل الخلاف ، وبإذن الله، سينتهي هذا التوقف المؤقت قريبًا جدًا، وآمل أن يُستأنف العمل في أقرب وقت.

وأكد : مصداقيتي هي أغلى ما أملك، ولا أجرؤ على المجازفة بها أبدًا.

واختتم:  نشرنا الخبر بدافع الحرص على إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وبدافع المسؤولية تجاه أحبائنا في شبوة ، فمن حق أهالي شبوة الكرام أن ينعموا بخدمة الكهرباء التي يستحقونها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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