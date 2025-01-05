اعلن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي عن قيام رجل الكهف بافتتاح تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى
وقال الدكتور محمد حلبوب:
رجل الكهف يقص شريط تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى
في سابقة لم تحدث من قبل.. رجل الكهف يدشن التحديث والتطوير لبنك حكومي كبير في سقطرى(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:
اعلن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي عن قيام رجل الكهف بافتتاح تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى
اعلن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي عن قيام رجل الكهف بافتتاح تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى
0 تعليق