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في سابقة لم تحدث من قبل.. رجل الكهف يدشن التحديث والتطوير لبنك حكومي كبير في سقطرى(صور) - أخبار كلمتك

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في سابقة لم تحدث من قبل.. رجل الكهف يدشن التحديث والتطوير لبنك حكومي كبير في سقطرى(صور) - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. رجل الكهف يدشن التحديث والتطوير لبنك حكومي كبير في سقطرى(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي عن قيام رجل الكهف بافتتاح تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى 
وقال الدكتور محمد حلبوب:
رجل الكهف يقص شريط تدشين التحديث والتطوير لفرع البنك الاهلي في سقطرى

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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