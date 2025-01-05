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مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية لخفر السواحل الهندي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية لخفر السواحل الهندي (فيديو) - أخبار كلمتك

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية لخفر السواحل الهندي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:30 مساءً - لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية خفيفة من طراز "دروف" تابعة لخفر السواحل الهندي اليوم الأحد في بورباندار بولاية جوجارات أثناء تحليق تدريبي روتيني. 

 تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الهندي 

ونقلت وكالة "بي تي أي" عن مسؤولين إن المروحية واجهت مشاكل فنية، مما أدى إلى تحطمها، وأضافوا أنه كان هناك 3 أشخاص على متن المروحية، بمن فيهم الطياران.

عدد ضحايا حادث الطائرة الهندية

كما نقلت عن مسؤول في الشرطة قوله: "مصرع 3 من أفراد الطاقم في الحادث".

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من عملية تحديث مهمة لسلامة أسطول المروحيات العسكرية الهندية من طراز "دروف"، والتي بدأتها شركة "هال" بعد سلسلة من الحوادث العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي نظام التحكم المطور الذي تم تركيبه على المروحيات المصنوعة محليا إلى تحسين صلاحيتها للطيران.

وتم إيقاف أسطول "دروف" الذي يعاني من مشكلة تصميم مزعجة عدة مرات العام الماضي بعد أن أثارت الحوادث التي وقعت له الشكوك حول سلامة استخدامها. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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