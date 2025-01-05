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رئيس الموساد يتوجه غدًا إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:10 مساءً - ذكرت  صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. 

رئيس الموساد يتوجه الى قطر 

ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 مظاهرات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا، واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في  تل أبيب، وجرى اعتقال 6 أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

واكتسبت التظاهرات أهمية خاصة بعد أن أصدرت حركة حماس مقطع فيديو لإحدى المحتجزات، يظهر الجندية الشابة ليري ألباج، البالغة من العمر 19 عاما والتي تم احتجازها في السابع من أكتوبر 2023.

وبينما تعتبر إسرائيل هذه الفيديوهات حربا نفسية من قبل حماس، يرى أقارب المحتجزين أن فيها دلائل حاسمة على أن أحباءهم ما زالوا على قيد الحياة.

وكانت ألباج جندية مراقبة تتمركز في قاعدة ناحال عوز القريبة من قطاع غزة.

ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن المحتجزين، وهو ينفي ذلك.

وتتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذين لا يزالون في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين بشكل بطيء، وفقًا للتقارير.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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