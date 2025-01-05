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روسيا تتهم أوكرانيا ببدء هجومًا مضادًّا في كورسك - أخبار كلمتك

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روسيا تتهم أوكرانيا ببدء هجومًا مضادًّا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تتهم أوكرانيا ببدء هجومًا مضادًّا في كورسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:30 مساءً - نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع الروسية  قولها: إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًّا في منطقة كورسك غرب روسيا اليوم الأحد.

 القوات الأوكرانية تتوغل  عبر الحدود  الي داخل روسيا

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها: إن  القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك اليوم الأحد.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس اليوم الأحد أن قوات أوكرانية شنت هجومًا جديدًا كبيرًا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 الهجوم الأوكراني وضع القوات الروسية في موقف دفاعي

 

وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

 وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلجرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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