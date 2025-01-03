اهالي عدن يشكرون العرادة عقب قيامه بهذا الامر السار - أخبار كلمتك

وجه أهالي مدينة عدن شكرهم وتقديرهم الكبير للشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، لدوره البارز في حل أزمة الكهرباء التي عانت منها المدينة خلال الأيام الماضية.

وجاءت هذه الإشادة عقب جهود قادها الشيخ العرادة لتوفير الوقود الخام من محافظة مأرب، مما أسهم في إعادة تشغيل محطة الرئيس وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وأكد أهالي عدن أن هذه المبادرة تعكس روحًا وطنية عالية وتجسد جهدًا طيبًا من الشيخ العرادة في وقتٍ عجزت فيه الجهات المحلية في عدن عن اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة الأزمة.

وكانت عدن قد شهدت انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، مما زاد من معاناة السكان وسط عجز المسؤولين المحليين عن التحرك لمواجهة التحديات المتفاقمة.