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انطلاق المؤتمر الـ19 للروماتيزم بطب عين شمس - أخبار كلمتك

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انطلاق المؤتمر الـ19 للروماتيزم بطب عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الـ19 للروماتيزم بطب عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - ينظم قسم  الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمره التاسع عشر فى الفترة من 8-12 يناير الجارى تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 انطلاق المؤتمر الـ19 للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بطب عين شمس

أكدت الدكتورة هبه الله الشامى رئيس القسم والمؤتمر أن مؤتمر قسم  الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يُعتبر منارة للعلم والتخصص وواحدًا من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويًا في هذا التوقيت من العام.

ويشارك في المؤتمر نخبة من أطباء الروماتيزم والطب الطبيعي وإعادة التأهيل من الجامعات المصرية.

 

وفي سياق آخر هنأ  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس جامعة عين شمس يزور المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

 

وخلال زيارة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صباح اليوم الأحد، أعرب عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا إرميا ولجميع الأخوة الأقباط، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مناسبة عظيمة لتعزيز روح المحبة والإخاء بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه، مؤكدًا على أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائمًا واحة للأمن والأمان، متمنيًا دوام المحبة والسلام والرخاء على وطننا الغالى مصر.

وأكدت  الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تعزيز قيم الوحدة الوطنية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات، متمنية أن يكون العام الجديد عام الخير على الشعب المصري العظيم.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا إرميا عن شكره وتقديره لقيادات جامعة عين شمس على هذه الزيارة الكريمة، مثمنًا دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التآخي والتلاحم الوطني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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