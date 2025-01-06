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آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الختامية اليوم الإثنين 6 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار بختام التعاملات، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير 2025
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.73 جنيه 50.59 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.72 جنيه 50.62 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.75 جنيه 50.65 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.96 جنيه 50.86 جنيه

سعر الدولار في مصر بختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.73 جنيه للبيع.

- 50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 50.72 جنيه للبيع.

- 50.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

تحديث سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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