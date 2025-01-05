صدور تحذيرات هامة للمواطنين - أخبار كلمتك

أصدر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تنبيهات وإرشادات هامة لكافة المواطنين من موجة برد شديدة وتشكل الصقيع خلال الفترة بين فجر الأحد إلى فجر الإثنين:

ننبه كافة المواطنين من شدة البرودة الناتجة عن الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى.

ننصح كافة المواطنين باتخاذ أقصى التدابير والإرشادات الصحية للوقاية من ضربات البرد القارس واتباع وسائل التدفئة الآمنة، مع رعاية كبار السن والأطفال من تأثيراتها.

ننبه المزارعين باتباع إرشادات السلامة لحماية محاصيلهم من آثار تشكل الصقيع المتوقع، خصوصًا في المرتفعات والريف الجبلي لمحافظات بلادنا، لحمايتها من تأثيرات هذه الموجة الشديدة البرودة.

ننبه الصيادين والمسافرين بحراً من اضطراب البحر واشتداد الرياح في المجاري المائية الإقليمية لبلادنا وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى.

ننبه سائقي المركبات من الغبار وانتشار العوالق الترابية نتيجة هبوب رياح نشطة السرعة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ننبه مرضى الصدر والجهاز التنفسي من خطورة التعرض للغبار في ذروتها، خصوصًا في المناطق المفتوحة والصحراوية.

