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صدور تحذيرات هامة للمواطنين - أخبار كلمتك

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صدور تحذيرات هامة للمواطنين - أخبار كلمتك

صدور تحذيرات هامة للمواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 09:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

أصدر مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تنبيهات وإرشادات هامة لكافة المواطنين من موجة برد شديدة وتشكل الصقيع خلال الفترة بين فجر الأحد إلى فجر الإثنين:

ننبه كافة المواطنين من شدة البرودة الناتجة عن الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى.

ننصح كافة المواطنين باتخاذ أقصى التدابير والإرشادات الصحية للوقاية من ضربات البرد القارس واتباع وسائل التدفئة الآمنة، مع رعاية كبار السن والأطفال من تأثيراتها.

ننبه المزارعين باتباع إرشادات السلامة لحماية محاصيلهم من آثار تشكل الصقيع المتوقع، خصوصًا في المرتفعات والريف الجبلي لمحافظات بلادنا، لحمايتها من تأثيرات هذه الموجة الشديدة البرودة.

ننبه الصيادين والمسافرين بحراً من اضطراب البحر واشتداد الرياح في المجاري المائية الإقليمية لبلادنا وخليج  عدن وحول أرخبيل سقطرى.

ننبه سائقي المركبات من الغبار وانتشار العوالق الترابية نتيجة هبوب رياح نشطة السرعة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ننبه مرضى الصدر والجهاز التنفسي من خطورة التعرض للغبار في ذروتها، خصوصًا في المناطق المفتوحة والصحراوية.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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