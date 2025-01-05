القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن حقيقة الغاء هذه المادة بجامعة عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن حقيقة الغاء هذه المادة بجامعة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الغاء هذه المادة بجامعة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 09:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

نفت جامعة عدن ما نشر عن حذف مادة الفيزياء من متطلبات القبول والدراسة في الكليات الطبية في جامعة عدن.

 

في هذا الصدد أكد الأستاذ/عبدالله بن حريز مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية الطب والعلوم الصحية، مدير مركز السنة التحضيرية بالجامعة، إن ما نشر عارٍ عن الصحة، وأن مادة الفيزياء تدرس في السنة التحضيرية في الفصلين في كل الكليات الطبية، إلى جانب الكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية، والطالب لا يلتحق بالكليات الطبية إلا بعد أن يجتاز هذه المواد الأربع بنجاح، وفيها يتم الامتحان في كل فصل، فقط أُلغيت في امتحانات القبول، وهنا يجب التفريق .

 

وأوضح بن حريز إن مادة الفيزياء كانت من سابق يتم تدريسها في الفصل الأول للسنة الأولى في الكليات الطبية، وبعد اعتماد نظام السنة التحضيرية تم إدراجها ضمن المساقات في البرنامج، فزادت ساعات تدريسها من فصل واحد إلى فصلين دراسيين، ويتم اعتمادها في بيان الدرجات للطلاب الخريجين.

 

داعيًا جميع وسائل الإعلام، ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى عدم نشر أية معلومات عن الجامعة والعملية التعليمية فيها قبل التأكد من مصادرها المعنية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق