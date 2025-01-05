الكشف عن حقيقة الغاء هذه المادة بجامعة عدن - أخبار كلمتك

نفت جامعة عدن ما نشر عن حذف مادة الفيزياء من متطلبات القبول والدراسة في الكليات الطبية في جامعة عدن.

في هذا الصدد أكد الأستاذ/عبدالله بن حريز مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية الطب والعلوم الصحية، مدير مركز السنة التحضيرية بالجامعة، إن ما نشر عارٍ عن الصحة، وأن مادة الفيزياء تدرس في السنة التحضيرية في الفصلين في كل الكليات الطبية، إلى جانب الكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية، والطالب لا يلتحق بالكليات الطبية إلا بعد أن يجتاز هذه المواد الأربع بنجاح، وفيها يتم الامتحان في كل فصل، فقط أُلغيت في امتحانات القبول، وهنا يجب التفريق .

وأوضح بن حريز إن مادة الفيزياء كانت من سابق يتم تدريسها في الفصل الأول للسنة الأولى في الكليات الطبية، وبعد اعتماد نظام السنة التحضيرية تم إدراجها ضمن المساقات في البرنامج، فزادت ساعات تدريسها من فصل واحد إلى فصلين دراسيين، ويتم اعتمادها في بيان الدرجات للطلاب الخريجين.

داعيًا جميع وسائل الإعلام، ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى عدم نشر أية معلومات عن الجامعة والعملية التعليمية فيها قبل التأكد من مصادرها المعنية.