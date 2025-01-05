تعرف على شخصية صابرين في مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:30 مساءً - تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما.

شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي، الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية

وتدخل هنا الزاهد السجن ضمن أحداث العمل بعد اتهامها بقتل زوجها، وانتهى المخرج أحمد سمير فرج مؤخرا من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل تمهيدا لعرضه، ويتكون مسلسل «إقامة جبرية» من 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية، مكون من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد مسلسل إقامة جبرية ابتعاد هنا الزاهد عن تقديم التيمة الكوميدية التي غلبت على معظم أعمالها في الفترة الأخيرة.

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