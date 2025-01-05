اتحاد كرة السلة يعلن التشكيل الجديد للجنة الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - كرة السلة، أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عن التشكيل الجديد للجنة الحكام، لتتولى المهمة في ما تبقى من الموسم الحالي 2024 /2025.

وضم التشكيل الجديد كلا من:

هشام سامي - رئيسا

محمد يونس - سكرتيرا

هاني مصطفى - سكرتير مساعد

عبد الوهاب عجمي - عضوا

عماد راغب - عضوا

أحمد الشرقاوي - مشرفا من مجلس الإدارة

هشام الحريري - مشرفا عاما على اللجنة

اتحاد كرة السلة يرد على الأهلي

وعلى جانب آخر، رد عمرو مصيلحي، رئيس اتحاد كرة السلة، في تصريحات إعلامية، على خطاب النادي الأهلي الذي طلب من خلاله اللائحة التي استند إليها الاتحاد عند تطبيق العقوبات التي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط.

وقال مصيلحي في تصريحات إعلامية:" تفاوت العقوبات جاءت طبقًا للائحة وحسب تقرير حكم المباراة.. وسرعة اتخاذ القرارات صدمت البعض.

وأضاف: “ليس لنا حسابات مع أحد وصالحنا ضبط ملاعب ومسابقات السلة.. والرقي بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة بعيدًا عن السباب والخروج عن النص”.

وأشار: “نقدر جماهير الأهلي ولكنها هي من بدأت بتوجيه الشتائم لجماهير الإتحاد وحكم المباراة كما جاء في التقرير، وجماهير الإتحاد كانت رد فعل وهذا كان واضحا عبر الشاشات.. ولم تهاجم أو تسب الحكام”.

وتابع: “غرمنا الأهلي 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير مع منع الجماهير الحاضرة من حضور المباريات لمدة شهر وتحذير بتغليظ العقوبة في حال تكرار ما حدث”.

وأضاف: “غرمنا نادي الإتحاد 25 ألف جنيه لردها على جماهير الأهلي وتحذير مماثل بتغليظ العقوبة في حال كررت هذا التصرف”.

وواصل: “اتحاد السلة حريص على العلاقات الطيبة مع كل الأندية وندير بلا ألوان.. ونعد بمسابقات قويه ومنافسات تتسم بالقوة وبلا تجاوزات.. وإدارات الأندية تتعاون معنا في ذلك”.

بيان النادي الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة السلة يطلب فيه اللائحة التي استند إليها الأخير عند تطبيق العقوبات المتفاوتة «خاصة في الحالات المماثلة»، والتي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط.

وجاء في الخطاب أن اتحاد السلة لم يرسل أي لوائح هذا الموسم ليعرف كل ناد حقوقه والتزاماته، ولم يتوقف عند الأخطاء التحكيمية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام في المباريات الأخيرة.

كما أن قرارات الاتحاد اختصت بعض التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية ولم تتطرق إلى البقية منها التي شهدتها ذات المباريات الأمر الذي يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة.

كما جاء في الخطاب أيضًا التساؤل: لماذا سمح اتحاد السلة لأحد الناديين المتنافسين بالتدريب على صالة استاد القاهرة قبل المباراة الختامية دون الآخر بالرغم من أنه أخطر الناديين مسبقًا بعدم السماح بالتدريب في اليوم المشار إليه لانشغال استاد القاهرة باستقبال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟ وطلب النادي من اتحاد السلة الإعلان عن الخطوات التي سوف يقوم باتخاذها لتصويب مسار التحكيم في بقية مسابقات الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.