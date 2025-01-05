وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:30 مساءً - تقدم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اتصال تليفونى، بقداسة البابا تواضروس الثاني، على أن الكنيسة المصرية دائمًا ما تضرب أروع الأمثلة فى تماسك النسيج الوطنى، وتقدم نموذجًا فريدًا فى وحدة وترابط الأمة المصرية.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية ، على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكدًا على أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

وتوجّه البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

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