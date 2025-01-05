الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:11 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4524 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء في المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر ط في 31 ديسمبر 2024 - بأن يُضاف إلى كليات البند أثنان وعشرون جامعة مدينة السادات، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة كلية التمريض بالسطر رقم 13 إلى البند 22 ضمن جامعة مدينة السادات.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما جاء في المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولو القرار الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة لسنة 1446 هجرية الموافق 29 ديسمبر لسنة 2024 ميلادية.