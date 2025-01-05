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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - أخبار كلمتك

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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:11 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4524 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء في المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر ط في 31 ديسمبر 2024 - بأن يُضاف إلى كليات البند أثنان وعشرون جامعة مدينة السادات، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة كلية التمريض بالسطر رقم 13 إلى البند 22 ضمن جامعة مدينة السادات.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما جاء في المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولو القرار الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة لسنة 1446 هجرية الموافق 29 ديسمبر لسنة 2024 ميلادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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