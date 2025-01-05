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ناصف: تطبيق توت يهدف إلى توفير مكتبة رقمية شاملة تضم كتبا ومجلات للأطفال - أخبار كلمتك

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ناصف: تطبيق توت يهدف إلى توفير مكتبة رقمية شاملة تضم كتبا ومجلات للأطفال - أخبار كلمتك

ناصف: تطبيق توت يهدف إلى توفير مكتبة رقمية شاملة تضم كتبا ومجلات للأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:11 مساءً - انطلق موقع وتطبيق «توت»، مساء أمس السبت، خلال افتتاح الصالون الثقافي الثالث للطفل، الذي أقيم في مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

انطلاق تطبيق توت

وأعلن الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن انطلاق موقع وتطبيق توت، موجهًا الشكر لوزير الثقافة للدعم الكبير للمشروع.

المؤتمر الصحفي لانطلاق موقع وتطبيق توت
تطبيق توت

وِأشار إلى أن تطبيق توت هو تطبيق إلكتروني، مخصص لنشر كتب ومجلات الأطفال ضمن رؤية رقمية حديثة، وهي جزء من مشروع «أنا رقمي» الذي يتماشى مع خطة الحكومة للتحول الرقمي وتقديم المحتوى الثقافي بشكل أكثر تطورا وحداثة.

تطبيق «توت»

وأوضح أن الفكرة التطبيق بدأت بالتواصل مع أحد المهندسين المبدعين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي رحب بتقديم خبراته لإنشاء هذا الموقع والتطبيق، إيمانا بدورنا في دعم وتنمية مهارات الأطفال.

موقع وتطبيق توت
المؤتمر الصحفي لانطلاق موقع وتطبيق توت

تطبيق توت للأطفال

وأكد أن التطبيق الذي تم إطلاقه سيكون متاحا مجانا، ويهدف إلى توفير مكتبة رقمية شاملة تضم كتبا ومجلات للأطفال، قائلا: لقد تواصلنا مع عدد من الجهات الداعمة، مثل الباحث أحمد عبد العليم مدير المركز القومي لثقافة الطفل، وسلسلة قطر الندى، لتزويد التطبيق بمحتوى غني ومتنوع، مما يتيح للأطفال الوصول إلى أكثر من 50 إصدارا في المرحلة التجريبية، على أن يصل العدد إلى 100 كتاب قريًبا، مع تحديثه أسبوعيا بإضافة كتاب جديد.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل تطبيق توت

مسابقات تطبيق توت

وقال ناصف: حرصنا على أن يكون التطبيق آمنا وسهل الاستخدام، بحيث يتيح للأهل الاطمئنان إلى المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم، وسيتضمن التطبيق مسابقات تفاعلية بموضوعات متنوعة، تمنح الأطفال فرصة للفوز بجوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، ونهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الأطفال، مع تعزيز التفكير الإبداعي من خلال مسابقات التلخيص والرسم.

وتابع: سنسعى في المستقبل إلى إضافة كتب جديدة لقطاعات الوزارة والتعاون مع دور نشر خاصة لإثراء المكتبة الرقمية، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم الترويج للتطبيق داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومن خلال قناة "مدرستنا" ولدينا خطة للترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة وتكريم المبدعين

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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