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الزراعة تتابع مصنع تجفيف البصل بمحافظة المنيا لتحقيق قيمة مضافة وفائض للتصدير - أخبار كلمتك

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الزراعة تتابع مصنع تجفيف البصل بمحافظة المنيا لتحقيق قيمة مضافة وفائض للتصدير - أخبار كلمتك

الزراعة تتابع مصنع تجفيف البصل بمحافظة المنيا لتحقيق قيمة مضافة وفائض للتصدير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:10 مساءً - أجرى الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي زيارة تفقدية إلى مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا للاطلاع علي المنشآت والمرافق وخطوط الانتاج تحت الإنشاء وذلك تمهيدا لافتتاحه.


واطلع "موسى"  علي دورة إنتاج المراحل المختلفة لتجفيف البصل الطازج خلال الزيارة كما اطلع علي المرافق التابعة للمصنع والتي من بينها محطة انتاج الغاز ومحطة تدوير المياه ومعالجتها والمكاتب والغرف السكنية التابعة للعاملين بالمصنع والمبني الاداري وغيرها من غرف التبريد واماكن التخزين المنشأة بهدف تخزين المنتجات الغذائية الزراعية قبل وبعد التصنيع، كما اطلع ايضا علي معمل الابحاث التابع للمصنع والذي يتضمن اجهزة معملية حديثة بغرض الكشف عن الامراض النباتية والحشرية التي قد تصيب المحاصيل لضمان الحصول علي منتج تصنيعي امن عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية للتصدير.


كما "أشار" موسي إلى ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمساعدة وتوجيه القطاع الخاص نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وزيادة التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية وبالتالي الدخل القومي المصري.

ومن جانبه اشار المهندس محمد عبدالجبار رئيس مجلس شركة استصلاح الأراضي التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بان المصنع بصدد الانتهاء من اللمسات الاخيرة لتركيب بعض الوحدات اللازمة لاستكمال دورة الإنتاج بالمصنع فضلًا عن أن هناك قدرة على استيعاب خطوط انتاج أخرى يمكن تركيبها لاحقآ عند زيادة الطلب على التصدير، حيث من المستهدف أن يتم تصدير المنتج لبعض دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

 

والجدير بالذكر بان محافظة المنيا تعتبر من اكبر المحافظات التي تزرع محصول البصل حيث تبلغ المساحة المنزرعة من ١٦-١٧ الف فدان سنويا خاصة البصل الذي يصلح للتجفيف وعليه اقبال من دول الاتحاد الاوروبي وغيرها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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