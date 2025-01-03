عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مستجدات كهرباء عدن جاء فيها:

الانقطاع المبرمج:

في لحظة كتابة هذا المنشور، تمت برمجة الانقطاع لمدة 6 ساعات مقابل ساعتين تشغيل خلال النهار.

الطاقة الشمسية:

الإنتاج الحالي للطاقة الشمسية في هذه اللحظات يبلغ حوالي 40 ميجاوات، وسيتناقص تدريجياً مع اقتراب وقت الغروب حتى يتلاشى تماماً.

وصول وقود طارئ:

وصول ثلاث شاحنات ديزل سلفة من تجار، ستساهم في تشغيل عدد من محطات التوليد خلال الفترة المسائية لتعويض النقص الناتج عن خروج الطاقة الشمسية.

العجز المتوقع هذه الليلة :

خلال الفترة المسائية، يُتوقع عجز يصل إلى 5-6 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.:

الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.