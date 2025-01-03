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عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر  مستجدات كهرباء عدن جاء فيها:

 الانقطاع المبرمج:
في لحظة كتابة هذا المنشور، تمت برمجة الانقطاع لمدة 6 ساعات مقابل ساعتين تشغيل خلال النهار.

 الطاقة الشمسية:

الإنتاج الحالي للطاقة الشمسية في هذه اللحظات يبلغ حوالي 40 ميجاوات، وسيتناقص تدريجياً مع اقتراب وقت الغروب حتى يتلاشى تماماً.

 وصول وقود طارئ:

وصول ثلاث شاحنات ديزل سلفة من تجار، ستساهم في تشغيل عدد من محطات التوليد خلال الفترة المسائية لتعويض النقص الناتج عن خروج الطاقة الشمسية.

 العجز المتوقع هذه الليلة :

خلال الفترة المسائية، يُتوقع عجز يصل إلى 5-6 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.:
الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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