عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مستجدات كهرباء عدن جاء فيها:
الانقطاع المبرمج:
في لحظة كتابة هذا المنشور، تمت برمجة الانقطاع لمدة 6 ساعات مقابل ساعتين تشغيل خلال النهار.
الطاقة الشمسية:
الإنتاج الحالي للطاقة الشمسية في هذه اللحظات يبلغ حوالي 40 ميجاوات، وسيتناقص تدريجياً مع اقتراب وقت الغروب حتى يتلاشى تماماً.
وصول وقود طارئ:
وصول ثلاث شاحنات ديزل سلفة من تجار، ستساهم في تشغيل عدد من محطات التوليد خلال الفترة المسائية لتعويض النقص الناتج عن خروج الطاقة الشمسية.
العجز المتوقع هذه الليلة :
خلال الفترة المسائية، يُتوقع عجز يصل إلى 5-6 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.:
الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.
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