أسامة نبيه يجتمع مع معاونيه لمناقشة خطة إعداد منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:00 مساءً - منتخب الشباب، عقد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، اجتماعا مع جهازه المعاون لمناقشة خطة إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في كوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

وأكد نبيه في تصريحات خاصة لكلمتك، أنه دعى معاونيه لاجتماع بمجرد إبلاغه من قبل مسئولي اتحاد الكرة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، لمناقشة خطة إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا، نظرا لضيق الوقت، حيث يتبقى ثلاثة شهور فقط على انطلاق البطولة

أضاف نبيه، أن اجتماعات الجهاز الفني مستمرة بشكل مكثف في الأيام المقبلة، من أجل وضع الترتيبات الخاصة بأول معسكرات الفريق في شهر يناير الجاري.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، كلمتك

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 ويضم كل من:

أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.

موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا للشباب

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025.

وحدد الكاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

منتخب مصر للشباب يتأهل لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، بعد أن حصد وصافة دورة شمال إفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية في شهر نوفمبر الماضي خلف المنتخب المغربي، ليتأهلا معا لبطولة أمم إفريقيا.

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