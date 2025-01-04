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الرياضة - 10:41 - وظائف وزارة النقل 2025.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - وظائف وزارة النقل 2025.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - وظائف وزارة النقل 2025.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:41 صباحاً - وظائف وزارة النقل 2025.. يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن طريقة للحصول على وظيفة حكومية لضمان حياة كريمة، وبالتزامن مع الإعلان عن وظائف وزارة النقل 2024 المتاحة، ازداد بحث الكثير من المواطنين عن التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم عليها.

يذكر أن بوابة الوظائف الحكومية التابعة لـ جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلنت عن عدد من الوظائف الحكومية الخالية بعدد من القطاعات بـ وزارة النقل.

وظائف وزارة النقل 2025

- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين).

- مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع (تعيين).

- فني مناورة رابع.

- فني مزلقان رابع.

- فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين).

- مساعد قائد قطار رابع (تعيين).

- منظم حركة قطارات ثالث.

- أخصائي تحكم مركزي ctc ثالث/مراقب.

- حركة مركزي ثالث (تعيين).

- مهندس حركة ثالث (تعيين).

- مهندس سكة ثالث (تعيين).

- مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين).

- مهندس إشارات ثالث (تعيين).

- مهندس كهرباء ثالث (تعيين).

وظائف

المهارات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2025

المهارات الأساسية

- يساعد قائد القطار بجميع أنواع وحدات الجر وكافة القطارات بأنواعها (الركاب الاكسبريس - البضائع) على جميع الخطوط والورش والأحواش.

- يساعد في أعمال الفحص الظاهري للقاطرة قبل القيام والتأكد من صلاحيتها للسير دون وجود أي ملاحظات تؤثر على سلامة القطار أو تأخيره.

وظائف خالية

المهارات الفنية

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في مجال عمل الوظيفة.

- الدقة والانتباه واليقظة التامة إلى التفاصيل في العمل.

- القدرة على حل المشكلات.

- اتخاذ القرارات وحسن التصرف.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

التدريب في الهيئة

اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الهيئة لشغل الوظيفة بنجاح.

الشروط و الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2025
وظائف السكة الحديد 2025

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2025

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- مؤهل عال تكنولوجي تخصص ميكانيكا.

- مؤهل عال تكنولوجي تخصص كهرباء.

- خريجو الكليات التكنولوجية نظام الأربع سنوات أو كليات / معاهد التعليم الصناعي نظام الأربع سنوات تخصص (ميكانيكا / كهرباء).

- الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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