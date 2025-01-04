تعرض موكب الدكتور ناصر الخبجي القيادي بالمجلس الانتقالي لحادث مروري في ردفان .
وتسبب الحادث بسقوط جرحى من مرافقي الخبجي بعض الاصابات كانت بليغة.
وتعرض احد الجنود ويدعى مثنى عبدالعزيز الجوبعي احد قوات العاصفة لاصابة بالغة برفقة عدد من زملائه على متن طقم عسكري اثناء مرافقتهم الدكتور ناصر الخبجي .
شاهد اول الصور لاصابة مرافقي قائد كبير بالانتقالي بحادث مروري - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:23 صباحاً - كلمتك/خاص:
تعرض موكب الدكتور ناصر الخبجي القيادي بالمجلس الانتقالي لحادث مروري في ردفان .
تعرض موكب الدكتور ناصر الخبجي القيادي بالمجلس الانتقالي لحادث مروري في ردفان .
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