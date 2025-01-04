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شاهد اول الصور لاصابة مرافقي قائد كبير بالانتقالي بحادث مروري - أخبار كلمتك

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شاهد اول الصور لاصابة مرافقي قائد كبير بالانتقالي بحادث مروري - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لاصابة مرافقي قائد كبير بالانتقالي بحادث مروري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:23 صباحاً - كلمتك/خاص:

تعرض موكب الدكتور ناصر الخبجي القيادي بالمجلس الانتقالي لحادث مروري في ردفان .
وتسبب الحادث بسقوط جرحى من مرافقي الخبجي بعض الاصابات كانت بليغة.
وتعرض احد الجنود ويدعى مثنى عبدالعزيز الجوبعي احد قوات العاصفة لاصابة بالغة برفقة عدد من زملائه على متن طقم عسكري اثناء مرافقتهم الدكتور ناصر الخبجي .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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