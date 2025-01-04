عاجل:انفجار عنيف يسمع بهذه المنطقة في عدن والكشف عن كارثة كادت تحدث - أخبار كلمتك

قام مجهولون على متن دراجة نارية برمي قنبلة بجانب محطة غاز بخورمكسر قبل قليل
وبحسب مصادر فان مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبلة على محطة الغاز التي بجانب ادارة المرور في العريش
واشارت المصادر بان لولا لطف الله لكان المجهولين تسببوا بكارثة نتيجة تفجيرهم للقنبلة.
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صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:23 صباحاً - كلمتك/خاص:
قام مجهولون على متن دراجة نارية برمي قنبلة بجانب محطة غاز بخورمكسر قبل قليل
قام مجهولون على متن دراجة نارية برمي قنبلة بجانب محطة غاز بخورمكسر قبل قليل
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