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عاجل:انفجار عنيف يسمع بهذه المنطقة في عدن والكشف عن كارثة كادت تحدث - أخبار كلمتك

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عاجل:انفجار عنيف يسمع بهذه المنطقة في عدن والكشف عن كارثة كادت تحدث - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يسمع بهذه المنطقة في عدن والكشف عن كارثة كادت تحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 01:23 صباحاً - كلمتك/خاص:

قام مجهولون على متن دراجة نارية برمي قنبلة بجانب محطة غاز بخورمكسر قبل قليل 
وبحسب مصادر فان مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبلة على محطة الغاز التي بجانب ادارة المرور في العريش 
واشارت المصادر بان لولا لطف الله لكان المجهولين تسببوا بكارثة نتيجة تفجيرهم للقنبلة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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