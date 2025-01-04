الرياضة - 11:16 - ارتفاع أسعار وقود تدفئة المنازل في الولايات المتحدة بسبب موجات الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ارتفاع أسعار وقود تدفئة المنازل في الولايات المتحدة بسبب موجات الصقيع - أخبار كلمتك

رئيس الرعاية الصحية: استمرار رفع درجة الاستعداد في 302 منشآة - أخبار كلمتك

رئيس الرعاية الصحية: استمرار رفع درجة الاستعداد في 302 منشآة - أخبار كلمتك

وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص - أخبار كلمتك

وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص - أخبار كلمتك

السياحة تعلن عن أول كشف أثري لعام 2025 بالأقصر الأربعاء - أخبار كلمتك

السياحة تعلن عن أول كشف أثري لعام 2025 بالأقصر الأربعاء - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأوغندا ورسالة السيسي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأوغندا ورسالة السيسي - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن غلق كيان وهمي بالفيوم - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن غلق كيان وهمي بالفيوم - أخبار كلمتك

قرارات حاسمة من البيئة بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة - أخبار كلمتك

قرارات حاسمة من البيئة بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة - أخبار كلمتك

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

إيرادات الجمعة، الحريفة 2 يحتل المركز الثالث بـ 1.3 مليون جنيه - أخبار كلمتك

إيرادات الجمعة، الحريفة 2 يحتل المركز الثالث بـ 1.3 مليون جنيه - أخبار كلمتك

"مين يصدق"، فيلم زينة أشرف عبد الباقي مهدد بالانسحاب من السينمات - أخبار كلمتك

"مين يصدق"، فيلم زينة أشرف عبد الباقي مهدد بالانسحاب من السينمات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الفيوم وتحذر من التعامل مع الجهات غير المرخصة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الفيوم وتحذر من التعامل مع الجهات غير المرخصة - أخبار كلمتك

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الفيوم وتحذر من التعامل مع الجهات غير المرخصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:56 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة» بمحافظة الفيوم. المنشأة كانت تدّعي قبول الطلاب في برامج دراسية غير مرخصة وتقديم شهادات معتمدة مزيفة.

كما وجه وزير التعليم العالي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استئناف النشاط غير القانوني.

و أشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية التي تكثف حملاتها للتصدي للكيانات الوهمية التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور.

ودعت الوزارة، إلى مراجعة القوائم المُعتمدة للمؤسسات التعليمية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات غير المرخصة.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استمرار لجنة رصد الأنشطة الدعائية على مواقع التواصل، وإعداد قوائم محدثة بالكيانات الوهمية والمُعتمدة.

من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذاك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تموين الجيزة: تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق