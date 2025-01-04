التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الفيوم وتحذر من التعامل مع الجهات غير المرخصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:56 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة» بمحافظة الفيوم. المنشأة كانت تدّعي قبول الطلاب في برامج دراسية غير مرخصة وتقديم شهادات معتمدة مزيفة.

كما وجه وزير التعليم العالي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استئناف النشاط غير القانوني.

و أشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية التي تكثف حملاتها للتصدي للكيانات الوهمية التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور.

ودعت الوزارة، إلى مراجعة القوائم المُعتمدة للمؤسسات التعليمية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات غير المرخصة.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استمرار لجنة رصد الأنشطة الدعائية على مواقع التواصل، وإعداد قوائم محدثة بالكيانات الوهمية والمُعتمدة.

من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذاك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk