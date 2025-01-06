الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وزير خارجية فرنسا يعلق على عدم مصافحة الشرع لبيربوك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير خارجية فرنسا يعلق على عدم مصافحة الشرع لبيربوك - أخبار كلمتك

وزير خارجية فرنسا يعلق على عدم مصافحة الشرع لبيربوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:30 مساءً -  علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على امتناع قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتهما دمشق مؤخرا.

 

لقاء الشرع ووزيرة الخارجية الألمانية 

 وقال الوزير الفرنسي لإذاعة "RTL"، إنه كان يفضل أن يبادر الشرع لمصافحة بيربوك، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن محور زيارتهما إلى سوريا.

txt

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع عن مصافحتها (فيديو)

وأضاف: "هناك في سوريا اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من داعش المعتقلين في سجون في شمال شرق البلاد"، منوها إلى أنه "إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيميائية في كل أنحاء سوريا استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ".

 

وتابع: "إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟".

 

زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى سوريا 

 ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه مع وصولها إلى دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.

وأضافت: "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا. أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق