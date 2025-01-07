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الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة - أخبار كلمتك

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الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:20 صباحاً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي،  اليوم الثلاثاء، مقتل قائد في السرية 932 التابعة للواء ناحل في معارك شمال قطاع غزة.

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة


وقال الاحتلال في بيان: "قُتل النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي  من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة) نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال، في معركة بشمال قطاع غزة".

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 826 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بـ 7 أكتوبر 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر من العام نفسه.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق آخر معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة مساء أمس الاثنين على موقعه الرسمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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