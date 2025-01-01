افتتاح شركة القطيبي للسيارات في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

دشّنت مجموعة القطيبي التجارية العام الميلادي الجديد 2025م بافتتاح شركة القطيبي للسيارات في العاصمة عدن، في خطوة تعزز التميز الاقتصادي وخدمات القطاع السياحي في المنطقة.

وتضم الشركة تشكيلة واسعة من السيارات الحديثة الجديدة والمستخدمة التي تلبي مختلف الأذواق، مع التركيز على الجودة والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات الحديثة والمتطورة.

وسعت شركة القطيبي للسيارات لتوفير جميع أنواع سيارات البترول، وسيارات الغاز الوكالة، والسيارات الكهربائية، وتنوعت أصناف السيارات التي توفرها الشركة بين سيارات التويوتا، والهيونداي، إضافة إلى شركات أمريكية، وأخرى صينية، جميعها تتميز بتصاميم حديثة ومواصفات ومتانة عالية.

وأكد الأستاذ عبدالسلام الوردي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي التجارية، أن الشركة تسعى لتقديم خدمات مميزة تشمل البيع وخدمات ما بعد البيع، مع توفير تقسيط عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر لضمان تجربة مريحة ومتكاملة وميسرة للعملاء.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة القطيبي للسيارات أكرم الشاؤوش، أن الشركة تمثل إضافة هامة إلى مجموعة القطيبي التجارية، موضحاً أنهم حريصون على تقديم سيارات ذات رفاهية عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم وتسهم في تعزيز قطاع السيارات في اليمن.

وحضر حفل الافتتاح الأستاذ محمد القطيبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي، والأستاذ محمد بن غرامة أبو شداد، عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عائد المشني، مستشار رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والناشطين، والزوار، حيث تجولوا في أقسام الشركة واطلعوا على أنواع السيارات المتوفرة.

ويقع المعرض في مديرية المنصورة - كابوتا - مدخل شارع الخمسين - خط إنماء.