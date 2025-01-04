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رجل الكهف بسقطرى يتحصل على مليون ريال من حلبوب - أخبار كلمتك

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رجل الكهف بسقطرى يتحصل على مليون ريال من حلبوب - أخبار كلمتك

رجل الكهف بسقطرى يتحصل على مليون ريال من حلبوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 03:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

قام رئيس البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب بتقديم دعما لرجل الكهف بسقطرى عبدالله السالم علاية مليون ريال يمني.

وفي التفاصيل فقد قام الحلبوب بزيارة رجل الكهف أمس مع وفد من البنك ودعاه لحضور افتتاح تدشين تشغيل سبعة انظمة حديثه لفرع البنك بسقطرى وأكد حلبوب الليلة ان رجل الكهف عبدالله علايه أنه سيحضر اليوم للمشاركة في المناسبة.

وبحسب الزميل الصحافي على منصور مقراط انه سمع أمس في الاتصال الذي جرى بينه ورئيس البنك د. حلبوب الذي طالبه بفتح حساب في البنك مقدما له دعم مليون ريال تقديرا لدوره الوطني في جذب السياح ودعم الاقتصاد الوطني في محافظة أرخبيل سقطرى.

محمد عبدالواسع

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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