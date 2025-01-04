رجل الكهف بسقطرى يتحصل على مليون ريال من حلبوب - أخبار كلمتك

قام رئيس البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب بتقديم دعما لرجل الكهف بسقطرى عبدالله السالم علاية مليون ريال يمني.

وفي التفاصيل فقد قام الحلبوب بزيارة رجل الكهف أمس مع وفد من البنك ودعاه لحضور افتتاح تدشين تشغيل سبعة انظمة حديثه لفرع البنك بسقطرى وأكد حلبوب الليلة ان رجل الكهف عبدالله علايه أنه سيحضر اليوم للمشاركة في المناسبة.

وبحسب الزميل الصحافي على منصور مقراط انه سمع أمس في الاتصال الذي جرى بينه ورئيس البنك د. حلبوب الذي طالبه بفتح حساب في البنك مقدما له دعم مليون ريال تقديرا لدوره الوطني في جذب السياح ودعم الاقتصاد الوطني في محافظة أرخبيل سقطرى.

محمد عبدالواسع