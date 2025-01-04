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غضب صنعاء عقب تأييد الحوثيين النظام السوري الجديد - أخبار كلمتك

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غضب صنعاء عقب تأييد الحوثيين النظام السوري الجديد - أخبار كلمتك

غضب صنعاء عقب تأييد الحوثيين النظام السوري الجديد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 02:23 صباحاً - كلمتك/خاص:

في خطوة غير متوقعة اعلن قيادي حوثي بارز تاييده لاحمد الشرع.
وقال محمد العماد:‏موقف احمد الشرع من مصافحة النساء موقف المسلم يااااصهاينة العرب ..
ونحن مع اي حاكم عربي ومسلم بان يكون موقفه كموقف احمد الشرع ..
واضاف:الخلاف السياسي يجب بان لايسقط الضوابط الاسلامية يكفي مزايده .. لا يجوز مصافحة النساء
لكن احمد الشرع حركات عندما رفض مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية .
واختتم:وضع أعلام صنعاء يخدم اصلاح الكيان اين انتم من المحددات العامه الخلاصة براحتك انا مع الشعب السوري وانا لست مع نظام الاسد واعتبره كنظام عفاش والذي معجبه براحته

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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