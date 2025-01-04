في خطوة غير متوقعة اعلن قيادي حوثي بارز تاييده لاحمد الشرع.
وقال محمد العماد:موقف احمد الشرع من مصافحة النساء موقف المسلم يااااصهاينة العرب ..
ونحن مع اي حاكم عربي ومسلم بان يكون موقفه كموقف احمد الشرع ..
واضاف:الخلاف السياسي يجب بان لايسقط الضوابط الاسلامية يكفي مزايده .. لا يجوز مصافحة النساء
لكن احمد الشرع حركات عندما رفض مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية .
واختتم:وضع أعلام صنعاء يخدم اصلاح الكيان اين انتم من المحددات العامه الخلاصة براحتك انا مع الشعب السوري وانا لست مع نظام الاسد واعتبره كنظام عفاش والذي معجبه براحته
غضب صنعاء عقب تأييد الحوثيين النظام السوري الجديد - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 02:23 صباحاً - كلمتك/خاص:
في خطوة غير متوقعة اعلن قيادي حوثي بارز تاييده لاحمد الشرع.
في خطوة غير متوقعة اعلن قيادي حوثي بارز تاييده لاحمد الشرع.
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