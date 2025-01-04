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موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:40 صباحاً - خليجي 26، تقام مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، اليوم السبت بين البحرين وعمان على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت.

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 

وتنطلق مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024  في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية والبحرين والثامنة بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد عمان اليوم في خليجي 26

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين البحرين وعمان في نهائي كأس خليجي 26، عبر قنوات الكأس القطرية 1،2، وSSC NEWS HD، والكويت الرياضية، والشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية1، عمان الرياضية ودبي الرياضية، والعراقية الرياضية.

وكانت بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، انطلقت 21 ديسمبر 2024، بمشاركة 8 منتخبات، وسيكون المشهد الختامي للبطولة، مباراة اليوم بين البحرين وعمان.

وحسم منتخب عمان، تأهله إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب السعودية، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور نصف النهائي الأول.

بينما تأهل منتخب البحرين من نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بعد فوزه، على الكويت، بنتيجة 1-0.

تاريخ مواجهات البحرين وعمان قبل نهائي كأس الخليج 

ويصب تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج لمصلحة المنتخب البحريني في المباريات الـ 22، التي سبق وأن جمعت بينهما ضمن بطولة كأس الخليج العربي قبل نهائي اليوم، حيث فازت البحرين في 8 مباريات، ومالت الكفة جهة عمان في 4 لقاءات، وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل في 10 مناسبات.

والتقى المنتخبان لأول مرة في كأس الخليج في بطولة خليجي 3 بالكويت، وانتهت المباراة التي أجريت يوم 16 مارس 1974 لمصلحة المنتخب البحريني بنتيجة (4-0)، وجمعت آخر مباراة بين الطرفين في نفس المسابقة خلال خليجي 25 في العراق، وفاز بها المنتخب العماني، يوم 16 يناير 2023 بنتيجة (1-0).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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