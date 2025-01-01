شعبة المخابز تشييد بقرار مجلس الوزراء بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:05 مساءً - أشادت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على قرار مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026.

قرار مجلس الوزراء بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع

وتوجه محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالشكر والتقدير إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق علي مجهوداتك في خدمة أصحاب المخابز البلدية والبقالي التمويني ومشروع جميعتي، وعلي الجهد المبذول في أرجاء المده المحددة لاستخراج التراخيص الرقمية لمدة سنة كاملة.

محمد عبد الجواد



مجلس الوزراء يوافق على مشروع بشأن مد فترة توفيق الأوضاع للمحال

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعيًا لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.



كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.

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