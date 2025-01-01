التصديري للصناعات الهندسية يؤكد أهمية تعميق التصنيع المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:50 مساءً - استعرض المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.

أهمية زيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًّا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقال الصياد: إن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.

القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية

وأشار إلى أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

وأوضح الصياد رئيس التصديرى للصناعات الهندسية ان القطاع الهندسى يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى 2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

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