أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، التفاح بـ 40 جنيها والخوخ والكمثرى المستورد نار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 04:00 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت، الموافق 4 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.
أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور
وتستعرض «كلمتك» سعر الفاكهة اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
- تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر كيمكوات من 20 إلى 30 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور
- بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
- بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
- تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار البلح في سوق العبور
- تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
- تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا.
- تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الفراولة من 15 إلى 27 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 17 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا.
أسعار البطيخ اليوم
- تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
- تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
- تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
أسعار الفاكهة
- تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
- تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
- بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
- تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار الموز اليوم
- تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
- تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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