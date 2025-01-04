مزايا قرض السيارة من البنك التجاري الدولي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 03:05 صباحاً - كشف البنك التجاري الدولي CIB عن مزايا القرض الشخصي لتمويل السيارات للعملاء في 2025.

وضمت المزايا في قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB مايلي:

- مبلغ القرض: يتراوح من 10,000 جنيه مصري حتى 9 ملايين جنيه مصري.

- مصاريف إدارية: 0% حتى 31/12/2024

- سعر عائد مميز: 26%

- فترة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات

- تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض

- القرض يغطي حتى 100% من التكلفة المطلوبة

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي:

https://cib.eg/fmwk

يقدم البنك التجاري الدولي خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة المحفظة الذكية من CIB.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد

خدمة أبل باي

ومن جانب آخر، أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر عن طرحه لخدمة Apple Pay، والتي تعد من أكثر الخدمات أمانًا وخصوصية لعمليات السداد والدفع من خلال التجار والتطبيقات وعبر مواقع الإنترنت.

طريقة استخدام خدمة آبل باي Apple Pay

ويمكن إتمام عملية دفع لا تلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز الـ iPhone أوApple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة.

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