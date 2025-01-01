الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

قال الناشط رامز المقطري:كفايه خوف من المجتمع كفايه خوف من كلمة عيب وما يصلح واسترة ما ينفع أسترة وهو ما يخاف الله في أهل بيته

واضاف:هذا الشخص يصور زوجتة ويرسل لأكثر من واحد هذا الشخص في تعز ديوووووو…ث هذا الشخص لا يصح أن يكون في مجتمع محترم وللأسف كمن تاجر وكمن مسؤول وكمن ناشط يقدمله الاحترام طيب ارحمو مرته وارحمو اهل بيته تنزلكم الصور عشان تفتهنو ادري بيقولو اثبت والأثبات صور امرنا الله بسترها .

واختتم:أبعدو ع ف ي عن اهل بيته الرجل يسكر وما عاد يدري ايش يفعل بلغو أهل زوجته الرجل ما يؤتمن على أهل بيته هذا ما في ذمتي والله خير الشاهدين