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الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

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الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط رامز المقطري:كفايه خوف من المجتمع كفايه خوف من كلمة عيب وما يصلح واسترة ما ينفع أسترة وهو ما يخاف الله في أهل بيته 
واضاف:هذا الشخص يصور زوجتة ويرسل لأكثر من واحد هذا الشخص في تعز ديوووووو…ث هذا الشخص لا يصح أن يكون في مجتمع محترم وللأسف كمن تاجر وكمن مسؤول وكمن ناشط يقدمله الاحترام طيب ارحمو مرته وارحمو اهل بيته تنزلكم الصور عشان تفتهنو ادري بيقولو اثبت والأثبات صور امرنا الله بسترها .
واختتم:أبعدو  ع ف ي عن اهل بيته الرجل يسكر وما عاد يدري ايش يفعل بلغو أهل زوجته الرجل ما يؤتمن على أهل بيته هذا ما في ذمتي والله خير الشاهدين 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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