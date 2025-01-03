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محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

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محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

 

تحدث المحامي محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح بشأن ‏قضية تفجير جامع الرئاسة


وقال المسوري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏قضية تفجير جامع الرئاسة.
في المحكمة بصنعاء تحت سيطرة الحوثي.

ولا يستطيع أحد متابعة القضية الأن.
حتى الضحايا الموجودين في صنعاء وعلى رأسهم الشيخ صادق أمين أبوراس والشيخ يحيى الراعي كل الضحايا لا يتابعونها.


وتابع بالقول:
كيف تريدون من الحوثي.
ذي قتل الزعيم والأمين رحمهم الله.
أن يحرك هذه القضية عنده.

لا تصدقوا الأبواق المغرضة.
القضية متوقفة تماماً.
وحينما يتم تحرير اليمن من الحوثي.
لكل حدث حديث.

وبعدين ..
كل الأطراف معهم نسخة من الملف.
فما هو الذي سيتم بيعه من ملف القضية.
وكل طرف حصل على صورة من المحكمة.

تركوا الحوثي قاتل الزعيم والأمين.
ورجع البعض البعيض يهاجم محمد المسوري.
من باب الحقد فقط.

ولو كان محمد المسوري خان القضية.
فلماذا لم يتم إلغاء التوكيل المحرر له؟
إفهموا..
وأسألوا أصحاب القضية.

واردف بالقول:
العميد عصام دويد.
المنسق العام لضحايا الجريمة الإرهابية.
وجميع الضحايا موجودين.
إسألوهم عن دور محمد المسوري الذي لم يقصر على الإطلاق.


مختتما منشوره قائلاً:
ختاماً..
ملف القضية عند محكمة الحوثي.
ومن المستحيل متابعتها عند الحوثي.
وجميع الضحايا وأسر الضحايا يعلمون ذلك.

ورحم الله الشهيد علي عبدالله صالح والشهيد عارف الزوكا والشهيد عبدالعزيز عبدالعزيز وجميع الشهداء وأسكنهم فسيح جناته.

والحديث يطول

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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